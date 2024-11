POL-MG: Einbruch in Imbiss - Täter gefasst

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 7. November, kam es unweit des Hauptbahnhofes Mönchengladbach zu Streitigkeiten zwischen einer Gruppe Männer und einem Tatverdächtigen. Im weiteren Verlauf wurde mutmaßlich eine Schreckschusswaffe eingesetzt. Der Streit zwischen einem 18-jährigen Geschädigten und dem vermutlich etwa Gleichaltrigen begann gegen 12 Uhr in einem Supermarkt am Platz der Republik. Nachdem die ...

