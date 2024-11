Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Streitigkeiten am Platz der Republik

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 7. November, kam es unweit des Hauptbahnhofes Mönchengladbach zu Streitigkeiten zwischen einer Gruppe Männer und einem Tatverdächtigen. Im weiteren Verlauf wurde mutmaßlich eine Schreckschusswaffe eingesetzt.

Der Streit zwischen einem 18-jährigen Geschädigten und dem vermutlich etwa Gleichaltrigen begann gegen 12 Uhr in einem Supermarkt am Platz der Republik. Nachdem die verbale Auseinandersetzung durch das Verlassen des Marktes zunächst beigelegt werden konnte, traf der 18-Jährige, welcher mit drei Freunden unterwegs war, im Bereich der Skateranlage erneut auf den Kontrahenten. Nach einem wiederholten verbalen Austausch zog der Beschuldigte die augenscheinliche Schreckschusspistole, hielt sie in Richtung der Gruppe Geschädigter und zog ab. Die vier Männer blieben unverletzt.

Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 18-19 Jahre alt, etwa 1.65 Meter groß und hat schwarze, schulterlange Haare. Er hatte eine Schirmmütze auf. Zudem hat er einen Ziegenbart und trug bei der Tat einen grünen Jogginganzug sowie eine Bauchtasche der Marke Burberry.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (lh)

