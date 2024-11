POL-MG: Einbruch in Supermarkt

Mönchengladbach (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, 7. November, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte an der Hansastraße ein. Die Tatbeute ist unbekannt. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Einbrecher gegen 2.40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Lokal, indem er eine Tür an der Rückseite aufhebelte. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Ob er tatsächlich etwas gestohlen hat ist Gegenstand der Ermittlungen. ...

