Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Gaststätte

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 7. November, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte an der Hansastraße ein. Die Tatbeute ist unbekannt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Einbrecher gegen 2.40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Lokal, indem er eine Tür an der Rückseite aufhebelte. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Ob er tatsächlich etwas gestohlen hat ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bekannt ist, dass der Unbekannte ca. 1.80 Meter groß ist, eine Daunenjacke sowie eine Mütze und eine Hose mit Reflektoren trug.

Zeugen, die in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell