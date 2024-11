Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug am Telefon: 67-Jährige um dreistelligen Geldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 31. Oktober, erhielt eine 67-Jährige gegen 16.30 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Mobilfunknummer. Es meldete sich eine angebliche Mitarbeiterin ihrer Hausbank mit dem Hinweis, dass ein Überweisungsauftrag zur Freigabe in ihrem Online-Banking vorläge. Um diesen falschen Auftrag zu löschen, benötige die Bankmitarbeiterin eine Freigabe der Kundin zur Stornierung. Die 67-Jährige folgte der Anweisung in ihrem Online-Banking-Account. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ein dreistelliger Geldbetrag an ein unbekanntes Konto überwiesen wurde.

Nachdem sie ihre Hausbank kontaktierte und sie dortige Mitarbeiter über einen möglichen Betrug aufklärten, erstatte sie Tage später Anzeige bei der Polizei. (cr)

Die Polizei warnt: Nehmen Sie niemals an, dass eine Nachricht oder ein Anruf tatsächlich von Ihrer Bank stammt. Kontaktieren Sie stattdessen Ihre Bank direkt über die offizielle Website, die auf der Rückseite Ihrer Karte aufgeführt ist, oder über die offizielle Kundendienstnummer. Ihre Bank wird Sie niemals nach vertraulichen Daten wie Passwörtern, PINs oder TANs fragen. Teilen Sie diese Informationen niemals über E-Mail, SMS, Telefon oder an der Haustür mit.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell