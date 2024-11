Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 84-Jährige bei Verkehrsunfall in einer Tiefgarage schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

In einer Tiefgarage an der Theodor-Heuss-Straße ist es am Donnerstag, 7. November, gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 84-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Ein 68-jähriger Autofahrer fuhr innerhalb der Tiefgarage zu seinem reservierten Stellplatz. Als er dafür um eine Ecke bog, sei es plötzlich zu einem für ihn lediglich hörbaren Zusammenstoß mit der Fußgängerin von links gekommen.

Die 84-Jährige stürzte zu Boden. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. (cr)

