Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Vogelsberg (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Alsfeld. Am Mittwoch (30.04.), zwischen 19.30 Uhr und 21.35 Uhr, drangen Unbekannte in der Körnerstraße in ein Einfamilienhaus ein, indem diese gewaltsam die Haustür aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter das Wohnhaus und entwendeten mehrere hundert Euro, eine Jacke sowie ein Portemonnaie. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell