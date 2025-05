Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Planenschlitzer beschädigten mehrere Lkw-Gespanne - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Planenschlitzer beschädigten mehrere Lkw-Gespanne

Ronshausen. In der Nacht zu Donnerstag (01.05.) machten sich Unbekannte an mehreren Sattelaufliegern auf dem Parkplatz Seulingswald an der A 4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen entwendeten sie von der Ladefläche der Auflieger unbemerkt mehrere Klimakompressoren und Fitnessgeräte in bisher unbekannter Höhe. An der Plane der Auflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Hersfeld. Mittwochnacht (01.05.) verschaffte sich Unbekannte in der Straße 'Wallengasse' Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und entwendeten dort aus einer Wohnung eine Geldkassette, in der sich mehrere hundert Euro befanden. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

