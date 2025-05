Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der L3176 bei Mahlerts

Hofbieber (ots)

Am Donnerstag, den 01. Mai, kam es auf der L3176 zwischen Mahlerts und Gotthards zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad mit tödlichem Ausgang. Ein 81-jähriger Mann aus Hilders befuhr mit seinem Hyundai i20 die L3176 von Mahlerts kommend in Fahrtrichtung Gotthards. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem 21-jährigen Sozius auf einem Kraftrad der Marke Yamaha die L3176 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz vor dem Abzweig zur L 3174 geriet der Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Krad. Die Motorradfahrerin sowie ihr Sozius wurden hierbei teils lebensbedrohlich verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer, der mit seinem Kfz linksseitig in einem Abhang zum Stillstand kam, verstarb am Unfallort. An beiden Kfz entstand Totalschaden. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Vor Ort eingesetzt waren neben zwei Polizeistreifen die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber Christoph 28. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war der besagte Bereich voll gesperrt.

