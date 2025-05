Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alkoholbedingter Verkehrsunfall auf der L3139 - Zwei Beteiligte unter Alkoholeinfluss

Fulda (ots)

Am 01. Mai 2025, gegen 01:05 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3139 zwischen Stockhausen und Blankenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem VW Golf die L3139 aus Richtung Stockhausen kommend in Fahrtrichtung Blankenau. Infolge alkoholischer Beeinflussung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde er verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in das Klinikum Fulda verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden. Fremdschaden wurde nicht festgestellt. Der Sachschaden am PKW schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Eine ebenfalls alkoholisierte Zeugin, die dem Unfallverursacher in ihrem eigenen Pkw gefolgt war, traf kurz nach dem Unfallgeschehen an der Einsatzstelle ein. Da sie das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte, wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Auch bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

