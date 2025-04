Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Dienstag (29.04.), gegen 15.41 Uhr, parkte ein Rotenburger seinen VW Arteon am Fahrbahnrand der Mündershäuser Straße. Ein Mercedes-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Mündershäuser Straße in Richtung Rotenburg-Mündershausen. Als der VW-Fahrer ausstieg und dabei die Fahrertür öffnete, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Dienstagmittag (29.04.), gegen 12.07 Uhr, befuhren ein 41-Jähriger aus Rotenburg mit seinem VW-Transporter und eine 24-jährige BMW-Fahrerin aus Alheim von der Innenstadt kommend auf die Brücke der Städtepartnerschaften. Hier musste der VW-Fahrer an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten, die nachfolgende BMW-Fahrerin fuhr auf den VW-Transporter auf. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstagnachmittag (29.04.) parkte gegen 16 Uhr eine VW-Touran-Fahrerin aus Sontra ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Straße "Eisfeld". Eine Skoda-Fabia-Fahrerin aus Ludwigsau parkte rechts neben dem VW. Beim Herausfahren aus der Parklücke touchierte Skoda-Fahrerin den parkenden VW Touran am hinteren rechten Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Die Verursacherin entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand von Zeugen konnte die Verursacherin durch die Polizei Bad Hersfeld ermittelt werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Hersfeld. Am Dienstag (29.04.), gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bad Hersfeld einen Radweg in der Nähe der Kiefernallee. Beim Überqueren dieser kam es zum Zusammenstoß mit einer 31-jährigen Motorradfahrerin aus Schlitz. Bei dem Unfall wurde der 65-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A7

Niederaula. Am Mittwoch (30.04.), gegen 09.50 Uhr, kam es am heutigen Vormittag auf der Autobahn 7 in Höhe des Parkplatzes "Strampen" in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Aus noch unbekannten Gründen kam ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Seitenstreifen und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Er kam schließlich auf der Fahrbahn quer zum Stehen. Hierdurch wurden beide Fahrstreifen der Autobahn blockiert. Der nachfolgende Verkehr konnte über den Parkplatz "Strampen" umgeleitet werden, sodass keine Vollsperrung notwendig war. Bei dem Verkehrsunfall entstand an den Verkehrseinrichtungen und am LKW ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 55.000 Euro. Der Fahrer wurde durch eine Besatzung eines RTW untersucht und blieb glücklicherweise unverletzt. Vor Ort waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Nach erfolgter Unfallaufnahme musste der LKW durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

(RK)

