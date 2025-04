Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Leitplanke beschädigt

Rotenburg. Am Montag (28.04.), gegen 13.10 Uhr, befuhr ein Opel-Combo-Fahrer aus Bebra die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden Felder der Leitplanke beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls begann sich das Fahrzeug zu drehen und kam in Fahrtrichtung Heinebach am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden rund 4.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Ein Heringer Citroen-Kombi-Fahrer parkte am Montag (28.04.) in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkdeck der Straße Waldweg. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter der Telefonnummer 06623-937-0 oder www.olinewache.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Zusammenstoß bei Abbiegevorgang

Bad Hersfeld. Am Montag (28.04.), gegen 11.50 Uhr, befuhr eine Bad Hersfelderin mit ihrem Hyundai die Eichhofstraße in westliche Richtung. Eine weitere Hersfelderin befuhr mit einem Golf die Eichhofstraße und bog nach links in die Straße Abteiweg ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Hyundai-Fahrerin. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

