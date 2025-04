Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Regional. Informiert. - Polizei Osthessen sensibilisiert zur bevorstehenden Hexennacht

Osthessen (ots)

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, traditionell auch als Hexennacht oder Walpurgisnacht bekannt, erwartet die Polizei Osthessen wieder verstärkte Feierlichkeiten und Aktivitäten im öffentlichen Raum. Um allen Bürgerinnen und Bürgern eine sichere Nacht zu ermöglichen, wird die Polizei an entsprechenden Örtlichkeiten verstärkt präsent sein.

Wir appellieren an alle Feiernden, verantwortungsbewusst zu handeln: Feiern ja - aber friedlich und rücksichtsvoll. Vandalismus, übermäßiger Alkoholkonsum oder gefährliche "Streiche" können schnell aus dem Ruder laufen und haben Konsequenzen. Sachbeschädigungen, Brandstiftungen oder Körperverletzungen sind keine Kavaliersdelikte und werden konsequent verfolgt.

Um Verkehrssicherheit für alle zu gewährleisten gilt: Wer trinkt, lässt das Auto stehen! Die Polizei wird verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr durchführen.

Die Polizei Osthessen wünscht allen kleinen und großen Hexen eine schöne und vor allem sichere Hexennacht!

Regional.Informiert. ist eine Präventionsinitiative des Polizeipräsidiums Osthessen im Zuge der landesweiten Kampagne "Gemeinsam Sicher in Hessen". Unter diesem Motto widmet sich die osthessische Polizei seit Dezember 2023 in unregelmäßigen Abständen verschiedenen Themen der polizeilichen Kriminal- und Verkehrspräventionsarbeit. Ihr Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger in Osthessen über mögliche Gefahren aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren.

Weitergehende Informationen und nützliche Tipps zu unterschiedlichen Präventionsthemen finden Sie unter: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell