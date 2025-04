POL-OH: Versuchter Einbruch - Felgen und Bremsanlagen entwendet

Vogelsberg (ots) - Einbruch in Landhotel Homberg. In der Nacht zu Freitag (25.04.) drangen Unbekannte in der Frankfurter Straße gewaltsam über eine Kellertür in ein Landhotel ein. Hier wurden Möbelstücke beschädigt. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere ...

