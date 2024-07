Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: MK Zucker in Herford - Dritte Pressemeldung zu "Aktueller Polizeieinsatz in Herforder Innenstadt"

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Herford- Nachdem die Polizei in der Steinstraße in der Herforder Innenstadt am Sonntag, 07.07.2024, aufgrund eines Gebäudebrandes im Einsatz war, hat jetzt die Mordkommission der Polizei Bielefeld die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein Haus, in dem sich eine Bar sowie eine Wohnung befanden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass durch den Brand Gefahren für Personen bestanden, übernahm die Mordkommission "Zucker" unter Leitung der Kriminalhauptkommissarin Julia Berg die Ermittlungen.

Am 09.07.2024 konnte der Brandort durch die Brandermittler, einen Brandmittelspürhund und einen Sachverständigen des Landeskriminalamtes betreten werden. Die Ermittlungen am Tatort ergaben konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Durch die Kriminalbeamten wurden die Spuren gesichert. Ein aufgefundener Tresor wurde sichergestellt. Zu den aufgefundenen Spuren und dem Inhalt des Tresors werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskünfte erteilt.

Die Ermittlungen bezüglich des Aufenthaltsortes eines in den Fokus der Ermittler gerückten Tatverdächtigen dauern weiter an. Eine am Sonntagabend durchgeführte Durchsuchung mit Spezialeinheiten hatte nicht zu seinem Auffinden geführt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell