Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Beschädigung eines Andreaskreuzes in Fritzlar-Ungedanken

Fritzlar-Ungedanken (ots)

Am Freitag (21.3. / 12-15 Uhr) wurde ein Andreaskreuz an einem unbeschrankten Bahnübergang im Bereich Fritzlar-Ungedanken angefahren und beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen könnte ein bislang unbekannter Traktorfahrer den Schaden verursacht haben. Da die Beschädigung vor Ort nicht sofort behoben werden konnte, wurde für den Bereich eine sog.,,Langsamfahrt'' (max. 20 km/h) für die Züge angeordnet. Die Instandsetzungsarbeiten sollen noch am heutigen Tag erfolgen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die durch den Vorfall verursachten Verzögerungen im Bahnverkehr werden derzeit noch ermittelt.

Zeugen gesucht! Wer im angegebenen Zeitraum Beobachtungen am Bahnübergang gemacht hat oder Angaben zu dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

