BPOL-KS: Aggressiver Mann im Regionalexpress - Zeugen gesucht!

Großenlüder (Landkreis Fulda) (ots) - Betrunken und gewalttätig, so zeigte sich gestern Abend (13.3. / 19:30 Uhr) ein 26-Jähriger aus Bad Salzschlirf. Der Mann soll im Bahnhof Großenlüder gegen die Scheibe des Fahrdienstleiters geschlagen und getreten haben. Zudem soll er an die Tür uriniert haben. Weiterhin begab er sich absichtlich in den Gleisbereich, um den Zugverkehr zu stören. Nur durch zwei Streifen des ...

mehr