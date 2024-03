Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Gengenbach (ots)

Am Freitagmittag zwischen 15:15 und 15:30 Uhr kam es in der Nollenstraße auf den Parkplätzen hinter der Stadthalle, gegenüber des Friedhofs, zu Sachbeschädigungen an drei Autos. Ein bislang unbekannter Täter soll in dieser Zeit mit einem spitzen Gegenstand die Motorhauben eines VW und eines Opel, sowie die Fahrertür eines BMW in der Länge von knapp einem Meter zerkratzt haben. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 7.500 Euro. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeiposten Gengenbachs dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07803 9662-0 zu melden.

/ls

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell