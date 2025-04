Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen - Amtliches Kennzeichen gestohlen

Pedelec gestohlen

Fulda. Am Sonntag (30.04.), zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr, stahlen Unbekannte in der Leipziger Straße ein graues Pedelec - Modell "Specialized Turbo Levo Carbon" - im Wert von rund 5.900 Euro. Das Zweirad stand Höhe Hausnummer 112 und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Bad Salzschlirf. In der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (18.04.) und Dienstag (29.04.) das vordere amtliche Kennzeichen VB-FH 1715 eines schwarzen VW Passat. Das Auto stand auf einem Parkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

