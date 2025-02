Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Verletzte bei 17 Glätteunfällen im Bereich Westmecklenburg

Westmecklenburg (ots)

Bei 17 registrierten Glätteunfällen auf den Straßen in Westmecklenburg wurden drei Personen leicht verletzt. Die meisten Unfälle wurden der Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Donnerstagnachmittag bzw. in der Nacht zum Freitag gemeldet.

So kam gegen 22:20 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer in Strohkirchen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde er leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird hier auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Bei einem Unfall auf der L09 bei Weberin kollidierte der Autofahrer ebenfalls mit einem Straßenbaum und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde fehlende Winterbereifung am Fahrzeug durch die Polizisten festgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Weitere Unfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim ereigneten sich auf der A24, in Neustadt-Glewe, bei Vielank, in Banzkow, in Wittenförden, in Tramm und in Parchim. Hier blieb es in allen Fällen bei Sachschäden.

Neben dem bereits gemeldeten Glätteunfall auf der A20 (https://shorturl.at/5gSrc), ereigneten sich drei weitere Unfälle auf winterglatter Fahrbahn im Landkreis Nordwestmecklenburg. Bei Unfällen in Bad-Kleinen, in Groß Molzahn sowie auf der A20 Höhe Rehna blieb es bei Sachschäden.

In den Städten Schwerin und Rostock sowie dem Landkreis Rostock registrierte die Polizei jeweils einen Verkehrsunfall, der auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen ist. Dabei blieb es in allen drei Fällen bei Blechschäden.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden bei allen Unfällen auf über 110.000 Euro geschätzt.

Angesichts der Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes, der ab heute Abend vor Schneefall und gebietsweiser Glätte warnt, appelliert die Polizei weiterhin zur besonders vorsichtiger Fahrweise, wobei auch Geh- und Radwege von gefährlicher Glätte betroffen sein können. Hinzu kommt die dringende Empfehlung der Polizei, Fahrzeuge mit Winterreifen auszustatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell