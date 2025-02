POL-HRO: Diebstahl von Autoreifen in Wismar

Gnoien/ Landkreis Rostock (ots) - Wie das Polizeipräsidium Rostock bereits mitteilte, kam es am gestrigen Abend zu einem Fahrzeugbrand in Gnoien (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5970764). Am heutigen Morgen nahm ein Brandermittler des Kriminalkommissariates Güstrow seine Ermittlungstätigkeit am Brandort auf und kam zu dem vorläufigen Ergebnis, ...

mehr