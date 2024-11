Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfall am Kreisverkehr - Fußgänger gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.11.2024, soll eine 61-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr einen Fußgänger angefahren haben. Die 61-Jährige erschien gegen 19.20 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass sie gegen 18.15 Uhr mit ihrem Toyota den Kreisverkehr von der Straße "Gündenhausen" kommen befahren habe. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Wiechser Straße habe sie einen die Wiechser Straße querenden Fußgänger übersehen und mit ihrem Pkw touchiert. Der Fußgänger fiel auf die Fahrbahn, sei aber gleich wieder aufgestanden. Man habe sich kurz miteinander verständigt und beide verließen die Örtlichkeit ohne ihre Personalien auszutauschen. Hier ist nicht bekannt, ob sich der Fußgänger Verletzungen zuzog. Dieser, beziehungsweise Zeugen, welche Hinweise zu dem Fußgänger geben können, mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, in Verbindung setzen.

