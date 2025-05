Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Raub auf Bäckerei - Mitarbeiterin bedroht.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (22.05.2025) gab es einen Raub auf die Bäckerei am Rewe-Supermarkt in der Lemgoer Straße. Zwei unbekannte vermummte Männer fingen eine Mitarbeiterin der Bäckerei gegen kurz vor 5 Uhr im Außenbereich ab und bedrohten sie mit einer Schusswaffe und einem Messer. Sie forderten von der 64-jährigen Frau Geld aus der Bäckerei, welches übergeben wurde. Die Maskierten sperrten die Mitarbeiterin anschließend in ein Büro und flüchteten mit der Beute zu Fuß in Richtung Lemgoer Straße/Hauptstraße. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich ins Klinikum. Die Täter waren etwa 1,75 - 1,80 m groß, ca. 20 - 30 Jahre alt, sprachen gebrochen Deutsch, waren dunkel gekleidet und einer trug einen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Raub geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell