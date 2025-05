Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Radfahrer beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots)

An der Einmündung Waldstraße/Am Ehberg kam es am Mittwochmittag (21.05.2025) gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Ein 32-Jähriger aus Mönchengladbach war mit seinem Opel Astra auf der Straße Am Ehberg unterwegs und wollte nach links in die Waldstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 63-jährigen E-Bike-Fahrer aus Augustdorf, der auf dem Radweg an der Waldstraße in Richtung Augustdorf fuhr. Vermutlich schätzte der Autofahrer die Entfernung zum Radfahrer falsch ein. Ein Zusammenstoß der beiden konnte nicht mehr verhindert werden. Dabei wurde der 63-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

