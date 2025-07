POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - diverse Vapes entwendet

Hagen-Haspe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen bereits am 04.04.2025 in die Wohnung eines 32-jährigen Mannes in Haspe ein und stahlen neben Bargeld auch eine ec-Karte. Noch am selben Tag hob einer der Täter mit der Karte Bargeld an einem Automaten ab. Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera. Zur ...

