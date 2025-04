Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Automatenaufbrüche, Diebsthäle, Körperverletzung, Sonstiges

Aalen (ots)

Schorndorf: Radfahrerin gestürzt

Am Dienstag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin die Welzlheimer Straße. Auf Höhe der Bushaltestelle stürzte sie beim Überfahren eines hohen Bordsteines. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Welzheim: Einbruch in Bar

Unbekannte Täter gelangten am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:00 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in eine Bar in der Finkenstraße. Dort wurde ein Spielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Zu Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Welzheim führt die weiteren Ermittlungen.

Winterbach: Schlägerei vor Gastwirtschaft

Am Mittwoch gegen 03:20 Uhr gerieten zunächst vier Beteiligte in einer Gastwirtschaft in der Hauptstraße in einen Streit. Als zwei der Streithähne die Örtlichkeit verließen, folgte ihnen ein 61-jähriger Mann, um das Gespräch zu suchen. Außerhalb der Wirtschaft kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 61-Jährige zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, vor allem im Hinblick auf tatbeteiligte Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Oppenweiler: Verkaufsautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr einen Verkaufsautomaten in der Reichenberger Straße auf. Dabei wurde der im Automaten installierte Münzwechsler im Wert von etwa 600 Euro und ca. 100 Euro Münzgeld entwendet. Zusätzlich entstand am Verkaufsautomaten ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Auch die neben dem Automaten angebrachte Kasse wurde durch die unbekannten Täter aufgehebelt und daraus nochmals 100 Euro Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Zeugenhinweise unter 07193 352.

Oppenweiler: Aufbruch von Kassenautomat

An einem Entsorgungspunkt für Wohnmobile in der Murrwiesenstraße wurde durch unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag der Kassenautomat aufgebrochen und etwa 100 Euro Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Zeugenhinweise unter 07193 352.

Weinstadt: Diebstahl von Pedelec

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr wurde an Sporthalle in der Mühlbergstraße ein Merida Pedelec abgestellt. Als die Besitzerin das Rad am Dienstag gegen 13:00 Uhr wieder benutzen wollte, musste sie feststellen, dass es fehlte. Der Schaden befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten in Weinstadt nimmt Hinweise unter 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Diebstahl von Pedelec

Ein orange- graues Feldmeier Pedelec wurde durch den 36- jährigen Besitzer am Dienstagmittag gegen 12:45 Uhr am Klinikum Schloss Winnenden abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Als er gegen 23:55 Uhr wieder an den Abstellplatz zurückkehrte musste er feststellen, dass das Schloss aufgebrochen und das Rad entwendet wurde. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht genau zu beziffern. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter 07195 6940 entgegen.

Berglen: Motorradunfall nach auffälliger Fahrweise - Zeugen gesucht

Am Sonntag um 15:20 Uhr kam es zwischen Stöckenhof und Hertmannsweiler zu einem Motorradunfall bei welchem ein 18- jähriger Zweiradlenker verletzt wurde. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass der 18- Jährige und drei weitere Motorradfahrer zuvor schon ein auffälliges Verkehrsverhalten an den Tag gelegt hatten. Die Polizei Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

- Wurden am Sonntag zwischen 15:00-15:20 Uhr Verkehrsteilnehmer durch vier Motorradfahrer zwischen Rettichkreisel und Winnenden-Hertmannsweiler gefährdet? - Kam es vor allem im Gegenverkehr zu gefährlichen Situationen? Kann jemand Angaben zur Fahrweise der vier Motorradfahrer machen?

Hinweise werden unter 07195 6940 gerne entgegengenommen.

Schwaikheim: Frau aus Auto gefallen

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr stieg eine 41-Jährige in der Blumenstraße in einen Van. Dieser fuhr bereits los, bevor die Schiebetür richtig geschlossen war. In der Folge stürzte die 41-jährige Frau bei Schrittgeschwindigkeit aus dem anfahrenden Fahrzeug. Sie kam mit Schürfwunden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

