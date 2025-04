Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst/Weckelweiler: Diebstahl aus Traktor

In der Heimstraße wurde zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 9 Uhr durch eine unbekannte Person Leuchten aus einem Kleintraktor des Herstellers John Deere entwendet. Hierfür wurde sich gewaltsam Zugang verschaffen und anschließend Arbeitsleuchten, ein Rundumlicht und die Schalter entwendet. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das entwendete Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Traktor war in diesem Zeitraum auf einem frei zugänglichen Gelände unter einem Hallendach abgestellt. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Nummer 07955 454 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 12 Uhr wurde von einem Rohbau in der Friedrich-Bergius-Straße eine Säge der Marke Bosch entwendet. Zuvor verschaffte sich der Dieb durch eine verschlossene Tür Zugang zum Rohbau. Das Diebesgut wird auf einen Wert von über 1.500 Euro geschätzt. Personen, welche verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Rosengarten: Unfall mit Motorradfahrer

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr war ein 64-jähriger Opel-Fahrer auf der B19 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall unterwegs. An einem Kreisverkehr übersah er einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 22-jährigen Motorradfahrer und es kam zur Kollision. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell