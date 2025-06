PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunken gegen Baum gefahren und geflüchtet +++ Dutzende Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen - Spitzenreiter mit 41 zu viel +++ Fahrzeug zerkratzt und 5.000 Euro Schaden verursacht

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunken gegen Baum gefahren und geflüchtet, Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße/Lehnstraße, Mittwoch, 25.06.2025, 23:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag versuchte ein erheblich alkoholisierter Mann im Eltviller Stadtteil Hattenheim trotz Verletzungen und zuvor verursachtem Unfallschaden zu flüchten. Er konnte gestellt werden. Gegen 23:45 Uhr unterrichteten Zeugen die Polizei über eine soeben stattgefundene Kollision zwischen einem Pkw und einem Baum in der Waldbachstraße. Der verantwortliche Fahrer sei ausgestiegen und würde nun davonlaufen. Mithilfe der aufmerksamen Zeugen gelang es der entsandten Streife, den verantwortlichen Fahrer, einen 35-Jährigen, zu stellen und zu kontrollieren. Er wies Verletzungen auf und pustete 3 Promille in das Atemalkoholgerät der Beamten. Neben einer Sicherstellung des Führerscheins musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

2. Dutzende Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen - Spitzenreiter mit 41 zu viel, Bundesstraße 42, Eltville am Rhein, Fahrtrichtung Wiesbaden, Mittwoch, 25.06.2025, 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Auf der Bundesstraße 42 bei Eltville fielen am Mittwoch einige Fahrerinnen und Fahrer durch zu schnelle Fahrweisen auf. Im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr hatte die Polizei eine mobile Messstelle in Fahrtrichtung Wiesbaden aufgebaut. In der besagten Zeitspanne wurden 723 Fahrzeuge gemessen, rund ein Zehntel (73) war zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war der Fahrer eines Pkw, der bei erlaubten 100 km/h mit 141 km/h unterwegs war. Ein Lkw war bei erlaubten 60 km/h gleich 28 km/h zu schnell gewesen.

Eine überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle. Ein Blick auf die aktuelle Verkehrsunfallstatistik aus 2024 für den Rheingau-Taunus-Kreis zeigt: Verkehrsunfälle mit Verletzten oder Getöteten sind zu 30 % auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen.

Daher der Appell der Polizei: Halten Sie sich an die gebotenen Geschwindigkeitsbeschränkungen und passen Sie sich immer den herrschenden Witterungsbedingungen an!

3. Fahrzeug zerkratzt und 5.000 Euro Schaden verursacht, Hünstetten-Wallbach, Auf der Langwies, Mittwoch, 25.06.2025, 10:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs haben Unbekannte ein in Hünstetten-Wallbach geparktes Fahrzeug zerkratzt und einen hohen Schaden verursacht. Am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr, stellten die Verantwortlichen eines weißen Polestar 2 auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Auf der Langwies" fest, dass dessen rechte Fahrzeugseite zerkratzt worden war. Gegen 10:30 Uhr war der Pkw noch unbeschädigt gewesen. Nun wird der verursachte Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

