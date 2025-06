PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bagger beschädigt +++ Gegen Regenrinne gefahren und abgehauen

Bad Schwalbach (ots)

1. Bagger beschädigt,

Niedernhausen, Zum Grauen Stein, Festgestellt: Montag, 23.06.2025

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Niedernhausen einen abgestellten Bagger mutwillig beschädigt, Die gelbe Arbeitsmaschine war zum Zeitpunkt der Tat auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Grauen Stein" abgestellt worden. Zu einem unbekannten Zeitpunkt begab sich ein Vandale auf den Parkplatz und beschädigte die Seitenscheiben des Baggers, ehe sie oder er die Flucht antrat. Am Bagger entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei in Idstein sucht Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls und bittet diese sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2. Gegen Regenrinne gefahren und abgehauen, Bad Schwalbach-Lindschied, Kemeler Weg, Montag, 23.06.2025, 08:40 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Die Polizei bittet bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen in Bad Schwalbach-Lindschied ereignet hat, um die Mithilfe der Bevölkerung. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge befuhr ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 08:40 Uhr und 11:00 Uhr den Kemeler Weg und stieß dabei gegen die Regenrinne eines dortigen Wohnhauses. Die Fahrerin oder der Fahrer schenkte dem entstandenen Schaden wenig Beachtung und fuhr einfach davon.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

