PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Von drei Unbekannten attackiert +++ Dieb auf frischer Tat ertappt +++ E-Bike entwendet +++ Kostenlose Fahrradcodierung in Eltville

Bad Schwalbach (ots)

1. Von drei Unbekannten attackiert,

Rüdesheim, Rheinstraße, 22.06.2025, 05.30 Uhr

(pl)Zwei 33 Jahre alte Männer wurden am frühen Sonntagmorgen in der Rheinstraße in Rüdesheim von drei Personen attackiert. Drei unbekannte männliche Täter sollen die beiden Geschädigten gegen 05.30 Uhr geschlagen und getreten haben. Die beiden Verletzten wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit der Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. E-Bike entwendet,

Niedernhausen, Niederseelbach, In der Bitterwies, 21.06.2025, 15.30 Uhr bis 22.06.2025, 15.30 Uhr

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde in der Straße "In der Bitterwies" in Niederseelbach ein E-Bike gestohlen. Das weiße Fahrrad von "Falter" war in einer Garage abgestellt. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Kostenlose Fahrradcodierung in Eltville, Eltville, Polizeistation Eltville, Im Kappelhof 4, 06.07.2025, 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Der Regionale Verkehrsdienst Taunusstein bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihr Fahrrad kostenlos codieren zu lassen. Die Aktion findet am Sonntag, den 06.07.2025 auf dem Gelände der Polizeistation Eltville, Im Kappelhof 4, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr, statt.

Anmeldung erforderlich

Eine vorherige Anmeldung per E-Mail ist zwingend erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Mehr Sicherheit durch Fahrradcodierung

Die Codierung erfolgt durch eine individuelle Buchstaben- und Zahlenkombination, die von den Beamten in den Rahmen des Fahrrads graviert wird. Diese verschlüsselte Kennzeichnung enthält Informationen zum rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads. Polizei und Fundbüros können diese Nummer entschlüsseln und so gestohlene oder verlorene Fahrräder schnell ihrem Besitzer zuordnen. Neben der Abschreckung potenzieller Diebe erhöht die Codierung die Wahrscheinlichkeit, gestohlene Räder wiederzubekommen. Bitte beachten Sie, dass Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit Carbonrahmen aus technischen Gründen nicht codiert werden können. Der Code wird durch den verwendeten Nadelpräger in die Rahmenoberfläche graviert (ähnlich einer Rahmennummer). Dadurch kann die Herstellergarantie erlöschen. Bitte klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Fahrradhändler ab.

Erforderliche Unterlagen

Zur Codierung werden ein gültiger Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (z. B. Rechnung) benötigt.

Kontakt und Anmeldung

Interessierte können sich per E-Mail unter Sylke.Glaetzer@polizei.hessen.de (PHKin Sylke Glätzer) anmelden. Bitte geben Sie in der E-Mail Ihre Adresse und Telefonnummer an, damit wir Sie zur Terminvereinbarung kontaktieren können.

