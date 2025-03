POL-F: 250318 - 0283 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen und einer Unfallflucht

Frankfurt (ots) - (ma) Der seit Montag (17. März 2025) vermisste 37- jährige Marco K. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 ...

mehr