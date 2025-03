POL-F: 250318 - 0282 Frankfurt- Höchst: Bezug zu Vermisstenmeldung Nr. 0281 vom 17.03.2025- Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Sonntag (16. März 2025) nahmen Polizeibeamte eine 32-Jährige fest, welche zuvor die Scheiben mehrerer Autos einschlug, um an die Gegenstände in den Fahrzeugen zu gelangen. Gegen 13:00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da dieser sah, wie eine Frau die Scheibe eines auf der Poststraße befindlichen Fahrzeuges einschlug und das Auto daraufhin durchwühlte. Polizeibeamte begaben ...

mehr