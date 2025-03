Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250317 - 0280 Frankfurt - Gallus: Polizei nimmt Diebin fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntag (16. März 2025) nahmen Polizeibeamte eine 32-Jährige fest, welche zuvor die Scheiben mehrerer Autos einschlug, um an die Gegenstände in den Fahrzeugen zu gelangen.

Gegen 13:00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da dieser sah, wie eine Frau die Scheibe eines auf der Poststraße befindlichen Fahrzeuges einschlug und das Auto daraufhin durchwühlte. Polizeibeamte begaben sich anschließend zur Örtlichkeit und nahmen die Tatverdächtige fest. Im Rahmen der Ermittlungen konnten ihr weitere gleichgelagerte Straftaten zugeordnet werden. Zudem befindet sich die 32-Jährige illegal in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Polizeistreife brachte die Frau in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

