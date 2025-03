Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250317 - 0281 Frankfurt - Höchst: Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots)

Seit heute Vormittag (Montag den 17.03.2025) wird der 37 jährige Marco K. vermisst. Letztmalig wurde er heute Morgen gegen 08:00 Uhr in Frankfurt Höchst gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr K. in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Herr K. kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 175 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare mit hoher Stirn, kurzer schwarzer Vollbart, am linken Unterarm ist der Name Nadine tätowiert und am Hals ist der Eintracht Frankfurt Adler tätowiert.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte 069 / 755-51199 oder melden sich bei jeder anderen Polizeidienststelle.

