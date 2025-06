PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Spiegelgläser entwendet +++ Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Spiegelgläser entwendet,

Walluf, Niederwalluf, Schöne Aussicht, Mittwoch, 18.06.2025, 15:00 Uhr

(ro)Unbekannte hatten es in den vergangenen Tagen in Niederwalluf auf die Spiegelgläser eines BMW abgesehen. Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr stellte der Besitzer eines in der Straße "Schöne Aussicht" geparkten silbernen BMW 528i fest, dass die Spiegelgläser seines Fahrzeugs fehlten und brachte dies zur Anzeige. Wann genau die Unbekannten sich an dem Pkw zu schaffen gemacht hatten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Geisenheim, Kreisstraße 630, Donnerstag, 19.06.2025, 22:30 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend kam es auf der Kreisstraße 630 zu einem Verkehrsunfall im Bereich Geisenheim. Eine 30-jährige Fahrerin eines VW Caddy befuhr gegen 22:30 Uhr die K 630 aus Richtung Presberg in Richtung Marienthal. Aufgrund eines Wildwechsels musste sie eine Gefahrenbremsung vollziehen. Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer, der hinter dem Caddy fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr dem Pkw auf. Hierdurch wurde der Zweiradfahrer verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Ein im VW befindlicher Säugling wurde augenscheinlich nicht verletzt, aber ebenfalls vorsorglich in Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell