POL-RTK: +++ Rollerdiebstahl +++ Bauwagen einer Kita aufgebrochen +++ Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille +++ Von Fahrbahn abgekommen +++

Jugendliche stehlen Roller,

65232 Taunusstein-Wehen, Aarstraße 248, Donnerstag, 19.06.2025, 02:28 Uhr

(Sw) Vier augenscheinlich jugendliche Personen entwendeten in den frühen Stunden des heutigen Donnerstags ein Kleinkraftrad in Taunusstein-Wehen. In Höhe der Aarstraße 248 konnte durch den Eigentümer erkannt werden, dass man das Gefährt aus dem Hof schob. Im Zuge der Nacheile konnte er nur noch das Wegfahren des Kleinkraftrads erkennen. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Roller der Marke Yiying in schwarz und weiß mit einem Zeitwert von geschätzten 300,- Euro. Zum Tatzeitpunkt war das Kennzeichen 763 TXS angebracht. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach telefonisch unter (06124) 7078 0 in Verbindung zu setzen.

Bauwagen einer Kita aufgebrochen,

65527 Niedernhausen-Königshofen, Verlängerung der Waldstraße, Mittwoch, 18.06.2025, 19:30 Uhr

(Sw) Wie erst gestern Abend bekannt wurde, machten sich Einbrecher zu einem nicht näher bekannten Tatzeitraum an zwei Bauwägen einer Niedernhausener Kita zu schaffen. Der Anzeigenerstatter bemerkte den Einbruch gestern Abend und verständigte daraufhin die Idsteiner Polizei. Die Täter scheiterten bei einem der beiden Container, diesen mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges aufzubrechen, und versuchten sich an einem zweiten. Hier gelang das Aufhebeln schließlich und der Container wurde durch die Täter durchsucht. Zum Stehlgut sind derzeit keine genauen Angaben bekannt. Durch das Aufhebeln ist ein Schaden von ca. 350,- Euro entstanden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter (06126) 9394 0 entgegen.

Mit über zwei Promille gefahren,

65388 Schlangenbad, Bundesstraße 260, Mittwoch, 18.06.2025, 23:05 Uhr

(Sw) Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Bad Schwalbacher Polizei in den späten Abendstunden des gestrigen Mittwochs einen PKW auf der B260 ohne eingeschaltete Beleuchtung. Vor Ort konnte durch die Streife ein 59-Jähriger aus Niederwallmenach am Steuer eines PKW der Marke Nissan festgestellt werden, der offenkundig stark alkoholisiert war. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von über zwei Promille festgestellt. In weiterer Folge wurde der 59-Jährige vorläufig festgenommen und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Fahrer kommt von Fahrbahn ab und beschädigt Zaun, 65329 Hohenstein-Hennethal, Im Scheidertal, Donnerstag, 19.06.2025, 01:20 Uhr

(Sw) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verursachte ein 18-Jähriger aus Wiesbaden beim Abbiegen einen Verkehrsunfall mit seinem Opel Corsa und blieb, dem ersten Anschein nach, glücklicherweise unverletzt. Der Wiesbadener wollte aus der Ortsmitte von Strinz-Margarethä kommend in die Straße Im Scheidertal abbiegen und kam hierbei, aus noch zu ermittelnden Gründen, nach links von der Fahrbahn ab. Der Corsa rutschte in weiterer Folge in einen Graben und beschädigte hierbei den Zaun einer Pferdekoppel. Das Fahrzeug erlitt einen Schaden von rund 3.000,- Euro und musste letzten Endes abgeschleppt werden.

