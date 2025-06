PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verletzter Polizeibeamter nach Widerstand +++ Verkehrsunfallflucht in Niedernhausen

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizeibeamter nach Widerstand verletzt, Bad Schwalbach, Am Brodelbrunnenplatz, Montag, 16.06.2025, 21:35 Uhr

(tw) Am Montagabend kam es in Bad Schwalbach im Rahmen von Streitigkeiten zu einer Widerstandshandlung gegen einen Polizeibeamten. Gegen 21:35 Uhr verlegte eine Streifenbesatzung aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung zum Brodelbrunnenplatz. Dort versammelten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere augenscheinlich alkoholisierte Personen. Die Polizeibeamten konnten zudem einen lautstarken Streit zwischen zwei Frauen feststellen. Bei dem Versuch die Streitparteien voneinander zu trennen, attackierte eine der beiden Streitenden einen Polizeibeamten. Dieser wurde durch Tritte gegen Schienbein und Kratzspuren bei der anschließend erfolgten Festnahme leicht verletzt. Die junge Frau aus Heidenrod wurde vorläufig festgenommen, zur Dienststelle verbracht und dort einer Blutentnahme unterzogen. Anschließend durfte sie den Heimweg antreten. Ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

2. Unfallverursacher flüchtet,

Niedernhausen, Am Sägewerk, Montag, 16.06.2025, 17:00 - 17:28 Uhr

(tw) In Königshofen ereignete sich am Montag in der Zeit von 17:00 - 17:28 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Sägewerk". Ein dort geparkter weißer VW T5 wurde von dem unbekannten Verkehrsteilnehmer am Fahrzeugheck beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,00 EUR. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen der Polizei derzeit nicht vor. Daher bittet die Polizeistation Idstein um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

