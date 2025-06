PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern +++ Fußgängerin umgefahren - Radfahrer flüchtig +++ Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitern,

Taunusstein, Bleidenstadt, Caldes-de-Montbui-Straße, Dienstag, 10.06.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 12.06.2025, 20:30 Uhr

(ro)Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in Bleidenstadt beim Versuch, in eine Wohnung einzudringen, gescheitert. Die Täter näherten sich zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Donnerstag, 20:30 Uhr einem Mehrfamilienhaus in der Caldes-de-Montbui-Straße und schoben zunächst den Rollladen eines Fensters nach oben. Anschließend setzten sie dort mit einem Hebelwerkzeug an. Das Fenster hielt jedoch stand, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge wieder abzogen. Hinweise zum Einbruch nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fußgängerin umgefahren - Radfahrer flüchtig, Oestrich-Winkel, Oestrich, Westendstraße, Donnerstag, 12.06.2025, 09:10 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat ein Fahrradfahrer in Oestrich eine Passantin umgefahren und ist anschließend geflohen. Die 73-Jährige war zu Fuß in der Westendstraße unterwegs, als sie von einem Radfahrer umgefahren wurde und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der unfallverusachende Mann entfernte sich auf seinem Rad, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Mann soll eine rote Hose, ein dunkles Oberteil und eine Mütze getragen haben, unterwegs war er auf einem blauen Zweirad. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte, Lorch, Espenschied, Landesstraße 3033, Freitag, 13.06.2025, 10:21 Uhr

(ro)Am Freitag kam es auf der Landesstraße 3033 im Bereich Espenschied zu einem Zusammenstoß zweier Motorräder, drei Personen wurden verletzt. Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer war gegen 10:20 Uhr auf der L3033 von Gerolstein in Richtung Lorch unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Kurve in Höhe der Laukenmühle die Kontrolle über seine Piaggio verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dadurch kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Maschine, auf der ein 67-jähriger Niederländer mit seiner gleichaltrigen Frau als Sozius unterwegs war. Alle drei Personen wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht, der 67-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Die L 3033 war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. Beide Krafträder mussten abgeschleppt werden, die Höhe des Schadens ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt.

