POL-RTK: "Einsatz verdient Respekt - Begegnungen mit der Blaulichtfamilie"

Einsatz verdient Respekt - Veranstaltung in Niederseelbach, Niedernhausen-Niederseelbach, Brückenstraße Sonntag, 08.06.2025

Am 08. Juni machte die Kampagne "Einsatz verdient Respekt - Begegnungen mit der Blaulichtfamilie" der Hessischen Landesregierung in Niedernhausen-Niederseelbach Halt. Die Brückenstraße, welche während des 100-jährigen Jubiläums der örtlichen Feuerwehr zu einer begehbaren Blaulichtmeile wurde, lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Die Veranstaltungsreihe ist Teil des vom Hessischen Innenministerium initiierten Respekt-Pakets und verfolgt das Ziel, den persönlichen Austausch zwischen der Bevölkerung und den Einsatzkräften zu stärken - und damit gegenseitiges Verständnis, Vertrauen und Wertschätzung zu fördern. Damit soll ein starkes Zeichen für den Schutz und die Anerkennung derer gesetzt werden, die tagtäglich für die Bevölkerung im Einsatz sind.

Mit viel Blaulicht im Hintergrund wurde die Meile durch das Festkomitee, bestehend aus Bürgermeisterin Frau Maier-Frutig, stellv. Landrat Herr Willsch sowie dem Wehrführer Herr Maurer und weiteren Mitgliedern um 11:00 Uhr auf dem Hof der Feuerwehr Niederseelbach eröffnet. Herr Maurer eröffnete die Runde mit einem herzlichen Dankeschön für die hohe Präsenz der Blaulichtfamilie und gratulierte seinen Kameradinnen und Kameraden zu ihrem 100 - jährigen Jubiläum. Anschließend wandte sich Frau Maier-Frutig an die Gäste und betonte, dass das Ehrenamt und die Einsätze viel mehr seien als auf Hilferufe zu reagieren! "Es ist das Lernen von Werten, sich gegenseitig zu helfen und füreinander einzustehen". An diese Worte knüpfte Herr Willsch an und betonte ebenfalls, dass "ein Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, hinter Einsatzkräften zu stehen und sich bei Angriffen jeglicher Art, geschlossen vor sie zu stellen".

Nach der Eröffnung konnten die Besucherinnen und Besucher bis 16:00 Uhr an den Ständen des Polizeipräsidiums Westhessen sowie der Hilfsorganisationen mit den Einsatzkräften in den Austausch gehen. Hiervon wurde reger Gebrauch gemacht und die Meile war schnell dicht bevölkert. Auch Polizeivizepräsidentin Dr. Stewen, der stellv. Direktionsleiter Herr Sauerwein sowie der Leiter der zuständigen Polizeistation Idstein, Herr Nordhold ließen es sich nicht nehmen, persönlich die Blaulichtmeile zu besuchen und allen Einsatzkräften ihren Dank, Anerkennung und Respekt auszusprechen. Polizeivizepräsidentin Dr. Stewen: "Die Respektkampagne der hessischen Landesregierung ist ein Baustein auf dem Weg dorthin, allen Einsatz- und Rettungskräften den Respekt und die Anerkennung teilwerden zu lassen, den diese unbedingt verdient haben! Angriffe auf Menschen, welche sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, sind in keinster Weise akzeptabel. Ich danke ausdrücklich allen Kolleginnen und Kollegin, welche heute hier vor Ort sind und bei dieser tollen Veranstaltung für ein gutes Miteinander werben!"

Bei der Polizei konnten alle Interessierten in einen Gefangenentransportwagen steigen und sich die Zellen ganz genau ansehen. Darüber hinaus waren diverse Stände der Abteilung Prävention, der Wachpolizei sowie der Nachwuchswerbung aufgebaut.

Dort erwarteten die Besucherinnen und Besucher unter anderem Informationen bezüglich der polizeilichen Einstellungsvorrausetzungen. Weiterhin konnte man mittels einer Rauschbrille die verlangsamte Reaktionsfähigkeit testen oder sich bei der Wachpolizei über die Aufgabengebiete informieren. Ein Highlight war unter anderem der Auftritt der Diensthundstaffel, welche in einer 45-minütigen Darbietung aufzeigte, wie die vierbeinige Unterstützung versteckte Rauschgiftpäckchen aufspüren kann oder eine flüchtige Person gestellt wird. Bürgermeisterin Maier-Frutig bedankte sich abschließend für die tolle Darbietung, nicht ohne jedoch nochmal an alle Anwesenden zu appellieren: "Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und alle anderen Einsatzkräfte verdienen Wertschätzung und Anerkennung und ganz sicher nicht, dass man sie während der Ausrichtung ihres Dienstes angreift!"

Das Hessische Polizeipräsidium Einsatz war eigens mit einem Wasserwerfer vor Ort. Ein beeindruckendes Einsatzfahrzeug, welches nicht nur Kinder zum Staunen brachte. Die Hilfsorganisationen von Feuerwehr, Rettungsdienst, dem technischen Hilfswerk sowie der Notfallseelsorge rundeten die gelungene Veranstaltung ab. Während Interessierte am Stand des Technischen Hilfswerks einen Parcours durchfahren konnten, stellten der Arbeiter Samariter Bund, die Johanniter sowie das Deutsche Rote Kreuz ihre Fahrzeuge aus und gaben Einblicke in das Innere eines Rettungswagens. Die DLRG war mit einem ihrer Einsatzboote zur Wasserrettung vor Ort.

Die Veranstaltung in der Brückenstraße in Niederseelbach war die erste ihrer Art für das Polizeipräsidium Westhessen und wurde mit einem Flug eines Polizeihubschraubers unter staunenden Blicken und vielen gezückten Handys gegen 16:00 Uhr beendet.

