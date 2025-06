PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfall mit Verletzten+++Roller gestohlen und beschädigt zurückgelassen+++ PKW durchwühlt und Portemonnaie entwendet+++Handy aus PKW gestohlen+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Verkehrsunfall mit Verletzten+++ Heidenrod - Huppert, L3455 Freitag, 06.06.2025, 09:40 Uhr Ein 32-jähriger Taunussteiner Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die L3455 und geriet in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende 20-jährige Heidenroderin mit ihrem Pkw Audi A3 konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.000 EUR geschätzt.

+++Roller gestohlen und beschädigt zurückgelassen+++ Geisenheim, Rheinstraße, Freitag, 06.06.2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 07.06.2025, 10:20 Uhr Zwischen Freitagmittag und Samstagmittag, entwendete eine unbekannte Person in der Rheinstraße in Geisenheim einen roten Roller der Marke Peugeot und transportierte ihn an das nahegelegene Rheinufer. Hier wurde der Roller stark beschädigt zurückgelassen, sowie das Versicherungskennzeichen des Rollers entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer (06722) 9221-0 in Verbindung zu setzen.

+++PKW durchwühlt und Portemonnaie entwendet+++ Oestrich-Winkel, Engerweg, Freitag, 06.06.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 07.06.2025, 00:58 Uhr Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Freitagnacht, durchwühlte eine unbekannte Person einen grauen Renault in dem Engerweg in Oestrich-Winkel. Hierbei entwendete die Person ein Portemonnaie aus dem PKW. Im weiteren Verlauf wurde mittels der darin befindlichen Bankkarte des Fahrzeughalters an einem örtlichen Zigarettenautomaten Zigaretten erworben. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer (06722) 9221-0 in Verbindung zu setzen.

+++Handy aus PKW gestohlen+++ Rüdesheim am Rhein, Parkplatz an der Ringmauer, Freitag, 06.06.2025, 19:30 Uhr bis Samstag, 07.06.2025, 12:00 Uhr In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag, verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang in einen schwarzen BMW. Sie entwendete hieraus ein iPhone 14. Der BMW war an dem Parkplatz an der Ringmauer in Rüdesheim am Rhein geparkt. Die Person entfernte sich anschließend unbemerkt vom Tatort. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer (06722) 9221-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell