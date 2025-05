Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Geparktes Fahrzeug beschädigt

Hainfeld (ots)

Eine 23-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren PKW am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Weinstraße in Hainfeld ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite durch einen Unbekannten eingeschlagen wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter piedenkoben@polizei.rlp.de oder 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

