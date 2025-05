POL-PDLD: Sammelbetrug durch Polizei vereitelt

Landau (ots) - Am 22.05.25, zwischen 09.45 Uhr-13.00 Uhr, kam es in Landau, in der Cornichonstraße, auf dem kleinen Parkplatz beim dortigen Krankenhaus, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter PKW Fahrer stieß beim Ein-oder Ausparken an einen geparkten PKW. Hierbei wurde der Außenspiegel an der Beifahrerseite abgerissen und es entstand ein Lackschaden. Anschließend entfernte sich der ...

mehr