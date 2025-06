PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Lärmschutzwand beschmiert +++ Diebe durchwühlen Pkw +++ Mountainbike aus Keller gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Lärmschutzwand beschmiert,

Eltville, Wallufer Straße, Mittwoch, 04.06.2025, 17 Uhr bis Donnerstag, 05.06.2025, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte eine Lärmschutzwand beschmiert. Die Täter sprühten zu einem bisher nicht näher bekannten Zeitpunkt mit Farbe auf die Wand an den Bahngleisen in der Wallufer Straße und richteten so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Mögliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte unter der Rufnummer (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville melden.

2. Diebe durchwühlen Pkw,

Niedernhausen, Oberjosbach, Jahnstraße, Mittwoch, 04.06.2025, 15 Uhr bis Donnerstag, 05.06.2025, 7 Uhr

(da)In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag haben Diebe ein Auto in Niedernhausen (Oberjosbach) durchwühlt. Der blaue BMW 328i war von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, in der Jahnstraße geparkt. In dieser Zeit öffneten die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug und durchwühlten das Handschuhfach sowie den Kofferraum. Mit diverser Beute, darunter auch ein Motorradhelm, ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 Ihre Hinweise entgegen.

3. Mountainbike aus Keller gestohlen,

Niedernhausen, Wiesbadener Straße, Dienstag, 03.06.2025, 12.45 Uhr bis Donnerstag, 05.06.2025, 14 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag ein E-Mountainbike gestohlen. Das weißgraue "Cube Reaction Hybrid ONE" lagerte im Kellerverschlag eines Mehrparteienhauses in der Wiesbadener Straße, als die Diebe es sich zu eigen machten. Seitdem fehlt von dem rund 2.500 Euro teuren Fahrrad jede Spur. Mögliche Hinweise zum Rad oder der Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell