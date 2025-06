PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Fahrzeuge auf Baustellengelände durchsucht +++ Opferstock geknackt und Geld daraus gestohlen +++ In den Gegenverkehr geraten und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge auf Baustellengelände durchsucht, Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 03.06.2025, 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagamorgen haben Diebe Baustellenfahrzeuge in Bad Schwalbach durchsucht und mehrere Gegenstände daraus gestohlen. Zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr betraten die Langfinger das Baustellengelände eines Klinik-Parkhauses im Martha-von-Opel-Weg und durchsuchten gleich drei dort abgestellte Fahrzeuge der dort arbeitenden Baufirmen. Aus einem entwendeten sie Bargeld, eine EC-Karte, ein Tablet sowie eine Powerbank. Mit ihrem Diebesgut im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro suchten sie im Anschluss das Weite.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Opferstock geknackt und Geld daraus gestohlen, Eltville-Erbach, Hauptstraße, Festgestellt: Dienstag, 03.06.3036, 17:20 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte den Opferstock einer Kirche in Eltville-Erbach auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Am Dienstag, gegen 17:20 Uhr wurde die Tat festgestellt. Der oder die Täter hatten sich zuvor unbemerkt in das Gotteshaus begeben und die Vorhängeschlösser des Behältnisses neben dem Eingangsbereich aufgebrochen. Anschließend wurde das Bargeld daraus gestohlen und die Flucht angetreten.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. In den Gegenverkehr geraten und geflüchtet, Geisenheim, Bundesstraße 42, Dienstag, 03.06.2025, 16:00 Uhr

(jr)Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 bei Geisenheim mit einem flüchtigen PKW.

Ein 20-Jähriger Fahrzeugführer aus Oestrich-Winkel fuhr gegen 16:00 Uhr mit seinem schwarzen Ford Fiesta über die Bundesstraße 42 in Richtung Rüdesheim. Auf Höhe von Geisenheim kam dem 20-Jährigen auf seiner Fahrspur ein PKW - vermutlich aufgrund eines Überholvorgangs - entgegen.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer des Fiestas nach rechts aus und fuhr in die dortige Leitplanke. Die bislang unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden PKW setzte die Fahrt ohne anzuhalten unvermindert in Richtung Wiesbaden fort.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 11.000 EUR geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter folgender Rufnummer: 06722 / 9112 - 0 um Hinweise.

