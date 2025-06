PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dreistes Täterduo gibt sich als Bankmitarbeiter aus +++ Motorrad überholt Traktor und kollidiert im Gegenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Dreistes Täterduo gibt sich als Bankmitarbeiter aus, Idstein, /Wiesbadener Straße, Montag, 02.06.2025, 11:30 Uhr bis 14:15 Uhr

(fh)Am Montagmittag meldeten sich Telefonbetrüger bei einem Mann aus Idstein und erbeuteten mit der Masche der falschen Bankmitarbeiter im weiteren Verlauf Bargeld. Der Geschädigte hatte gegen 11:30 Uhr einen Anruf einer Frau Sabine Weiß seiner vermeintlichen Bank erhalten, dass Mitarbeitende zur ihm unterwegs seien, um seine Bankkarte abzuholen. Diese müsse man wegen besorgniserregenden Kontobewegungen sperren. Der Idsteiner ließ sich von der geschickten Gesprächsführung beeinflussen. So übermittelte er seine PIN und überreichte anschließend die EC-Karte an der Wohnanschrift an eine vermeintliche Mitarbeiterin sowie einen vermeintlichen Mitarbeiter. Nur kurze Zeit später nutze das Duo die Karte, um widerrechtlich Geld in einer Bank in der Wiesbadener Straße abzuheben.

Bei dem männlichen Abholer soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten, 1,80 m großen Mann handeln. Er war schlank, hatte dunkelbraune, mittellange Haare und trug eine Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille und eine große Umhängetasche.

Die Frau war gleichalt und schlank. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und führte auch eine Tasche mit sich.

Im Raum Idstein kam es in den vergangenen Tagen zu zwei weiteren Taten, bei denen die Täter nach demselben Prinzip vorgingen. Die anschließenden Geldabhebungen fanden in unterschiedlichen Bankfiliale in Idstein statt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach der PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

2. Motorrad überholt Traktor und kollidiert im Gegenverkehr, Idstein-Wörsdorf, Kreisstraße 691, Höhe "Saubrücke", Montag, 02.06.2025, 18:30 Uhr

(fh)Am Montagabend kollidierte ein Motorradfahrer bei Idstein-Wörsdorf im Rahmen eines Überholmanövers mit einem entgegenkommenden Pkw und verletzte sich. Gegen 18:30 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seiner Maschine der Marke Honda die Kreisstraße 691 von Wörsdorf kommend in Richtung der "Saubrücke". Kurz vor der Brücke setzte der Jugendliche zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden VW Golf eines 61-Jährigen. Trotz eines Ausweichmanövers streifte das Zweirad den VW, sodass der 16-Jährige zu Fall kam und sich verletzte. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

