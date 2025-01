POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Möllmicke

Lennestadt (ots) - Am Samstag, 26.01.2025, gegen 17:25 Uhr ereignete sich auf der B236 in Germaniahütte ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Pkw-Führerin beabsichtigte von der Fahrbahn rückwärts in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 85-jähriger Pkw-Führer die B 236 aus Rtg. Meggen in Rtg. Grevenbrück. In der Folge kam es zu einer Kollision im Grundstücks- / Fahrbahnbereich. Dadurch wurde ...

