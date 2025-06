POL-RTK: "Einsatz verdient Respekt - Begegnungen mit der Blaulichtfamilie" - Einladung zur Veranstaltung

Bad Schwalbach (ots) - 1. Frau am Bahnhof geschlagen, Idstein, Am Bahnhof, Mittwoch, 28.05.2025, 20 Uhr (da)Am Mittwoch schlug ein Unbekannter eine Frau in Idstein. Gegen 20 Uhr hielt sich die 64-Jährige am Bahnhof auf, als der Mann sie plötzlich angriff. Er schlug und trat auf die Frau ein, bevor er in Richtung des Bahnhofkiosks davonrannte. Der Tat soll eine ...

mehr