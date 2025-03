Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Angriff gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden noch Zeugen, die Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können, der am Donnerstag, 27.2.2025, gegen 23.05 Uhr eine Frau auf der Oststraße in Ahlen angegriffen hat. Die Ahlenerin befand sich auf dem Heimweg vom Bahnhof und ging zu Fuß über die Oststraße. Hinter ihr ging der Unbekannte und die junge Frau telefonierte währenddessen mit ihrem Mobiltelefon. Als die Ahlenerin vor ihrem Hauseingang stand, griff der Tatverdächtige sie von hinten an. Dadurch stürzten beiden. Ein 24-Jähriger wurde durch Geschrei der Ahlenerin auf die Situation aufmerksam und sah beide Personen am Boden liegen. Als der Ahlener lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Weststraße. Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans, ist geschätzt 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und hatte sein Gesicht vermummt. Wer hat den Tatverdächtigen am Donnerstagabend in der Oststraße gesehen? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

