POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizeiliche Bilanz bis 19 Uhr erfreulich

Warendorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf. Wie bereits berichtet, hatten zwei Unbekannte am Samstag (22.02.2025, 12.15 Uhr) Aluminiumstangen im dreistelligen Kilo-Bereich von einem Grundstück Am Landhagen in Oelde gestohlen und in einen ...

mehr