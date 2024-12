Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2024 der Feuerwehr Alpen - Einheit Veen

Alpen (ots)

Die Einheit Veen führte am Freitag, den 29. November 2024 wieder ihre Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus am Halfmannsweg in Veen durch. Neben den aktiven Kameraden und einen Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung begrüßte Einheitsführer Martin Landscheidt zusammen mit seinen Stellvertretern Daniel Baltes und Henrik van Beek auch Michael Hartjes als Leiter der Feuerwehr Alpen.

Die Wehrleute blickten auf ein Jahr mit 46 Alarmierungen zurück, welche sich in 33 Brandeinsätze, 11 Technische Hilfeleistungen und 2 Sicherheitswachen unterteilten.

Derzeit umfasst die Einheit Veen insgesamt 30 aktive und ein Mitglied in der Alters- und Ehrenabteilung. Im Februar mussten wir uns leider von dem Kameraden Manfred Engels aus der Alters- und Ehrenabteilung verabschieden. Zu den besonderen Aktivitäten zählten in diesem Jahr wieder eine Brandschutzerziehung für den Abschlussjahrgang (Riesenclowns) des St. Nikolaus Kindergartens. Im Juni gab es dann bei der Blaulichtmeile zum 950- jährigen Jubiläum von Alpen viel zu tun. Ende Juli besuchte eine kleine Truppe der Einheit das Veener Ferienlager im niederländischen Wekerom und organisierte dort einen Tag mit Spielen und Aktivitäten aus dem Feuerwehrbereich. Im August hieß es dann wieder viel Arbeit, diesmal fürs diesjährige Jugendfeuerwehr Kreiszeltlager, welches Ende der Sommerferien in Alpen am Schul- und Sportzentrum stattgefunden hat.

Neben den regelmäßigen Übungsabenden, den Sonderübungen zum Atemschutz und der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen besuchten die Mitglieder auch diverse Lehrgänge und Seminare, um sich für den Dienst bei der Feuerwehr aus- und fortzubilden.

Als Anerkennung hierfür sprach Michael Hartjes folgende Beförderungen aus: Adrian Gietmann wurde zum Unterbrandmeister und Fabian Lamers zum Brandmeister ernannt. Dieter Hermanns, Christoph Schmitz und Stephan Weyers wurden für 40 Jahre aktive Arbeit in der Feuerwehr geehrt.

Nach dem Ende des offiziellen Teils klang der Abend in einem gemütlichen Beisammensein aus.

